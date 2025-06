Zagueiro do Boca consegue visto dos EUA e poderá disputar Copa do Mundo de Clubes

O zagueiro Ayrton Costa se juntou à concentração do Boca Juniors em Miami neste sábado, após receber permissão para entrar nos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo de Clubes de 2025, confirmou uma fonte do clube argentino.

O jogador argentino de 25 anos não viajou para solo americano no domingo com o restante do elenco do popular time de Buenos Aires devido à recusa dos EUA em lhe conceder o visto.