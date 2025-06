Trump completa 79 anos e preside desfile militar em meio aos protestos nacionais

Em Los Angeles, palco de protestos contra as operações de imigração do presidente republicano nos últimos dias, manifestantes anti-Trump também planejam ir às ruas, apesar da mobilização de milhares de reservistas da Guarda Nacional e centenas de fuzileiros navais da ativa.

De qualquer forma, o desfile é incomum: o primeiro desde o realizado em 1991, no final da Guerra do Golfo.

O exército, que estima que o projeto custe até 45 milhões de dólares (R$ 250 milhões) tomou medidas para proteger a rodovia do peso dos tanques com grossas placas de aço nas estradas por onde passam e almofadas de borracha nos trilhos dos veículos.

Trump não se importa. "Não importa. Não afeta os tanques ou os soldados. Eles estão acostumados. Eles são fortes", disse o homem que se gabou na sexta-feira de que Israel usou equipamentos militares dos EUA em seus ataques contra o programa nuclear do Irã.

Para o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, é uma "demonstração vulgar de fraqueza".

"Este é o tipo de coisa que você vê com (o líder norte-coreano) Kim Jong Un, com (o presidente russo Vladimir) Putin, com ditadores ao redor do mundo", disse Newsom na quinta-feira.

"Receber o Querido Líder em seu aniversário? Que vergonha!", acrescentou.

Trump está obcecado em organizar um desfile desde seu primeiro mandato como presidente, depois de participar de um em Paris a convite do presidente francês, Emmanuel Macron, em 2017.

