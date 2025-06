Em sua primeira final de um torneio WTA 500, a número 86 do mundo enfrentará no domingo a americana Amanda Anisimova (nº 15), que derrotou a chinesa Zheng Qinwen em três sets (6-2, 4-6 e 6-4) na outra semifinal também neste sábado.

A tenista alemã Tatjana Maria, semifinalista de Wimbledon em 2022, continuou sua forte campanha no WTA 500 de Queen's, em que começou no 'qualifying' e se classificou para a final após derrotar a americana Madison Keys por 6-3 e 7-6 (7/3) neste sábado (14).

Aos 37 anos, Tatjana Maria eliminou três tenistas do Top 15 na chave principal do Queen's: a tcheca Karolina Muchova (nº 14) nas oitavas de final, a cazaque Elena Rybakina (nº 11) nas quartas e Keys (nº 8) nas semifinais.

A alemã, detentora de três títulos do circuito WTA (no saibro de Bogotá, em 2022 e 2023, e na grama de Mallorca, em 2018), foi a surpresa de Wimbledon em 2022, ao chegar às semifinais como número 103 do mundo, antes de ser eliminada pela tunisiana Ons Jabeur.

O torneio de Queen's serve tradicionalmente como preparação para Wimbledon (de 30 de junho a 15 de julho) no circuito masculino, cuja edição de 2025 (ATP 500) começa nesta segunda-feira.

No feminino, esta é a primeira edição em Queen's desde 1973.