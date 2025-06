Polícia de Minnesota encontra carro usado por suspeito de atirar em legisladores

A polícia recuperou uma lista com nomes de vários legisladores e outros oficiais no falso carro de polícia que um suspeito usou nos ataques a tiros contra dois legisladores em Minnesota.

O governador Tim Walz disse que Hortman e Hoffman foram deliberadamente visados. "Todos nós, em Minnesota e pelo país, devemos nos posicionar contra todas as formas de violência política", disse Walz em uma coletiva de imprensa no sábado. "Aqueles responsáveis por isso serão responsabilizados."

"Quando fizemos uma busca no veículo, havia um manifesto que identificava muitos legisladores e outros oficiais. Nós imediatamente fizemos alertas para o Estado. Tomamos ação em alertá-los e fornecer segurança onde necessário", disse Bruley. As autoridades estavam ativamente à procura de um suspeito nas horas seguintes aos tiroteios.

Um segundo legislador estadual, o senador democrata John Hoffman e sua esposa, foram baleados várias vezes em Champlin, cidade a 14 quilômetros de Brooklyn Park, um trajeto que demora 15 minutos de carro para ser feito. Oficiais dizem que tanto Hortman quanto Hoffman estavam na lista encontrada no carro do suspeito.

A democrata Melissa Hortman, ex-presidente da Câmara de Minnesota, e seu marido foram baleados e mortos no início do sábado em sua casa em Brooklyn Park.

Quem foram os alvos do ataque

Entenda as investigações

Drew Evans, superintendente do Bureau de Aplicação Criminal, disse que as autoridades estavam ativamente à procura do suspeito. Autópsias serão feitas para determinar a extensão das lesões, mas Hortman e seu cônjuge morreram de ferimentos de bala, disse Evans.

O Comissário de Segurança Pública, Bob Jacobson, disse que o suspeito estava se passando por policial. "O suspeito explorou a confiança que nossos uniformes representam. Essa traição é profundamente perturbadora para aqueles de nós que usam a insígnia com honra e responsabilidade", disse ele.