Mísseis do Irã atingem instalações de energia em Haifa em Israel e causam incêndios

O sistema de defesa de Israel falhou em interceptar mísseis lançados pelo Irã, que atingiram instalações de energia na cidade israelense de Haifa, no norte do país, mostra um vídeo transmitido pela libanesa Al-Manar TV, no Telegram, neste sábado. Segundo o canal, o Irã disparou uma nova onda de mísseis balísticos contra Israel.

"Sirenes soaram na cidade ocupada de Haifa e mísseis iranianos atingiram a cidade e causaram incêndios", menciona em mensagens no aplicativo de mensagens. "Incêndios se iniciam dentro de uma instalação estratégica em Haifa", acrescenta.