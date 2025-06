Manifestantes lotam ruas, parques e praças em protesto anti-Trump nos EUA

Manifestantes se aglomeraram em ruas, parques e praças dos Estados Unidos no sábado para protestar contra o presidente Donald Trump, enquanto as autoridades pediam calma e mobilizavam as tropas da Guarda Nacional antes de um desfile militar para marcar o 250º aniversário do Exército, que coincide com o aniversário do presidente.

"Sinto que precisamos defender nossa democracia", disse ela. Ela está preocupada com as demissões de funcionários do governo Trump nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, com o destino das comunidades de imigrantes e com a tentativa do governo Trump de governar por ordem executiva, disse ela.

Uma chuva leve e intermitente caiu enquanto os manifestantes que carregavam cartazes se reuniam para a principal manifestação no Love Park, na Filadélfia, e gritavam "Nossas ruas!" enquanto marchavam pela Ben Franklin Parkway até o Philadelphia Museum of Art.

A manifestação "No Kings" de Atlanta, com capacidade para 5 mil pessoas, rapidamente atingiu seu limite, com milhares de outros manifestantes do lado de fora da barreira para ouvir os oradores em frente ao Capitólio do Estado.

Em alguns lugares, os organizadores distribuíram pequenas bandeiras americanas, enquanto outros manifestantes trouxeram versões maiores para agitar em meio a cartazes que variavam de mensagens pró-democracia e direitos dos imigrantes a uma variedade de sentimentos anti-Trump.

Em Charlotte, Carolina do Norte, multidões aplaudiram os oradores anti-Trump no First Ward Park da cidade e cantaram "we have no kings" (não temos reis) antes de marcharem atrás de uma faixa "No Kings" (sem reis).

Em Los Angeles, as pessoas se reuniram em frente à Prefeitura quando começou uma roda de tambores e os manifestantes no centro de Little Rock caminharam por uma ponte sobre o Rio Arkansas.