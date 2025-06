Lesionado, Soteldo deve desfalcar Fluminense na fase de grupos da Copa de Clubes

O venezuelano Yeferson Soteldo, nova contratação do Fluminense, ficará "a princípio" de fora da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, devido a uma lesão muscular, anunciou o clube carioca neste sábado (14).

O atacante tem uma lesão "grau 2" no tendão da coxa esquerda, sofrida na derrota da Venezuela por 2 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu, no dia 10 de junho, a penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.