Itamaraty diz que busca garantir segurança e repatriação de autoridades brasileiras em Israel

O Itamaraty divulgou nota, há pouco, em que diz acompanhar a situação de duas comitivas de autoridades estaduais e municipais do Brasil que estão em Israel desde a escalada do conflito com o Irã, na noite de quinta-feira, 12, e busca garantir a segurança e a repatriação dos grupos. As delegações brasileiras estão em Israel a convite do governo local. Devido à crise, a operação do aeroporto Internacional de Tel Aviv está temporariamente suspensa.

"A embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato com as delegações brasileiras e o Ministério das Relações Exteriores fez gestão junto ao Ministério de Relações Exteriores de Israel para que ambos os grupos tenham garantias de segurança e possam retornar ao Brasil assim que as condições naquele país permitirem", informou o Itamaraty, em nota à imprensa.