Israel alerta para mais ataques ao Irã neste sábado; conflito já causou 81 mortes

As forças armadas de Israel alertaram sobre mais ataques ao Irã neste sábado, em resposta às retaliações dos iranianos ontem, com ataques de drones e mísseis sobre o território israelense. O conflito, que iniciou após uma série de ataques de Israel contra o programa nuclear do Irã e suas forças armadas na quinta-feira, já causou 81 mortes em ambos os países, segundo informações oficiais.

O ataque de Israel na sexta-feira utilizou aviões e drones para destruir instalações-chave e matar generais e cientistas importantes do programa nuclear iraniano. O embaixador do Irã na Organização das Nações Unidas (ONU), Amir Saeid Iravani, afirmou que 78 pessoas foram mortas e mais de 320 ficaram feridas nos ataques. Ele também culpou os Estados Unidos por ajudarem Israel nos ataques.