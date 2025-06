Irã dispara mísseis contra Israel em resposta aos ataques contra instalações nucleares

Menna Zaki e Payam Doost Mohamaddi, com Benoit Finck e Jay Deshmukh em Jerusalém

O Irã disparou, nesta sexta-feira (13), mísseis contra "dezenas de alvos" em Israel, em resposta ao ataque sem precedentes daquele país contra instalações nucleares e militares iranianas, que matou altos comandantes do Exército e da Guarda Revolucionária.

Em Jerusalém, soaram as sirenes e, pouco depois, ouviram-se explosões. A fumaça se elevou em Tel Aviv, a principal cidade do centro de Israel, após o Exército suspender a ordem de permanência nos abrigos, embora tenha pedido à população que não se afastasse desses espaços protegidos.

O embaixador iraniano nas Nações Unidas, Amir Iravani, relatou pelo menos 78 mortos e mais de 320 feridos, em sua maioria civis, como resultado do ataque.

Um correspondente da AFP relatou fortes explosões na capital iraniana e viu um brilho vermelho no céu.

Em resposta, o Irã lançou neste sábado uma nova onda de ataques com mísseis "contra o regime sionista" a partir de Teerã e Kermanshah, no oeste do Irã, disse a televisão estatal.

Tanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quanto o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, destacaram "a importância da diplomacia e do diálogo", mas o ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, descartou todos os apelos à moderação "após a agressão israelense", em palavras dirigidas a seu homólogo britânico, David Lammy.

Enquanto os apelos ao arrefecimento das tensões se multiplicam no mundo, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu nesta sexta-feira a pedido do Irã.