Irã ameaça Israel com resposta "mais forte" no segundo dia de bombardeios

O presidente iraniano, Masud Pezeshkian, prometeu neste sábado (14) uma resposta "ainda mais forte" caso Israel continue atacando seu país, após o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarar que deseja bombardear "todos os locais do regime" no segundo dia de ofensiva em massa.

Mas Pezeshkian afirmou que "o Irã não aceitará exigências irracionais sob pressão e não se sentará à mesa de negociações enquanto o regime sionista continuar com seus ataques", durante uma ligação com seu homólogo francês, Emmanuel Macron.

O objetivo: desmantelar as capacidades militares e nucleares de seu arqui-inimigo.

"Muito em breve, vocês verão aviões israelenses (...) no céu de Teerã. Atacaremos todos os locais e alvos do regime", afirmou Netanyahu, que disse contar com o "apoio claro" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Infligimos um golpe real ao programa nuclear" do Irã, acrescentou.