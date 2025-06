Dezenas de milhares de manifestantes saem às ruas nos EUA contra o 'rei' Trump

Um gigantesco balão laranja que representa Donald Trump de fralda foi erguido em meio a um dos numerosos protestos que reuniram dezenas de milhares de pessoas nos Estados Unidos para condenar a política do presidente republicano. É a maior mobilização no país desde que o magnata retornou à presidência em janeiro passado.

Os organizadores a batizaram de "Sem reis" porque acreditam que Trump age como se fosse um. Seu objetivo: "rejeitar o autoritarismo, a política dos bilionários e a militarização" da democracia. Eles carregavam cartazes nos quais se lia "Não aos Rreis!", "Sem coroa para o palhaço!" e "O regime fascista de Trump precisa cair agora!" Os protestos contrastavam com o enorme desfile militar realizado em Washington para comemorar a criação do Exército dos Estados Unidos e que coincide com o aniversário de 79 anos do presidente. "Estou aqui hoje para dizer ao mundo que não temos reis nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a lei é o rei", declarou Ilene Ryan à AFP em uma manifestação em Boston (norte do país).

Em Nova York, dezenas de milhares de pessoas, vestidas com capas de chuva e segurando guarda-chuvas coloridos, marcharam pela Quinta Avenida sob a chuva ao som de tambores, sinos e cantos: “Ei, ei, oh, oh, Donald Trump tem que ir!” Os atores Susan Sarandon e Mark Ruffalo foram vistos encharcados entre os manifestantes. – “As pessoas estão furiosas” –

A poucas quadras dali, Polly Shulman disse estar “indignada com a forma como este governo destrói os ideais da Constituição americana”. O que mais choca essa funcionária de museu de 62 anos são “as deportações ilegais de residentes cumpridores da lei”. “Estão sendo sequestrados, desaparecidos e enviados a prisões de tortura em países estrangeiros”, acrescentou. Em março, o governo de Trump expulsou mais de 250 imigrantes para uma megaprisão em El Salvador, após acusá-los de pertencerem à quadrilha criminosa Tren de Aragua, declarada organização “terrorista” por Washington.

Pelo menos quatro manifestantes foram presos neste sábado em um protesto menor contra o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, sigla em inglês) em Nova York, informou a polícia. “Acho que as pessoas estão furiosas”, declarou à AFP Lindsay Ross, músico de 28 anos. Bill Kennedy, psicólogo aposentado da Pensilvânia, protestou em Washington horas antes do grande desfile militar de Trump.