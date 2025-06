Desfile militar para aniversário de Trump e atos pró-imigrantes acirram polarização nos EUA

Os EUA deverão ver neste sábado, 14, uma das demonstrações mais claras das divisões contrastantes no país desde que Donald Trump assumiu o cargo. Enquanto seus apoiadores deverão se reunir nas ruas de Washington no desfile militar liderado pelo presidente no dia de seu aniversário, em outras cidades manifestantes devem seguir com os atos contra sua política migratória.

Os críticos de Trump estão especialmente indignados com a ideia de o presidente realizar um desfile militar bem no seu aniversário. Para eles, é um ato de autoritarismo. "Os americanos, em particular os veteranos, veem isso como um esforço vaidoso de Trump", disse o deputado democrata Jason Crow, um ex-soldado do exército que serviu no Iraque e no Afeganistão.

Trump há muito deixou claro seu desejo de realizar um desfile espetacular para mostrar o poderio militar dos EUA, uma exibição que tradicionalmente é mais comum em outros países. O dia 14 de junho é o Dia da Bandeira, bem como o 250.º aniversário da fundação do exército dos EUA, e a Casa Branca afirma que o fato de ser também o 79.º aniversário de Trump é uma coincidência.

Os protestos da semana foram se associando ao desfile de hoje. Trump federalizou a Guarda Nacional da Califórnia sem a autorização do governador, Gavin Newsom, e enviou fuzileiros a Los Angeles para enfrentar os protestos. Seu governo reforçou a segurança na capital. Mas, ainda que não consigam se mobilizar em Washington, os manifestantes planejam atos em várias cidades. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.