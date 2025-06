Deputada democrata e marido são assassinados em Minnesota, em possível 'violência política'

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O outro parlamentar, o senador John Hoffman, e sua esposa foram baleados várias vezes em um ataque separado, ocorrido na cidade de Champlin, segundo informaram as autoridades durante uma coletiva de imprensa.

Os dois passaram por cirurgia e, segundo o governador de Minnesota, Tim Walz, os médicos estão "otimistas" quanto à recuperação do casal.

Segundo a polícia de Minnesota, policiais no Brooklyn Park trocaram tiros com o suspeito, que conseguiu fugir do local. O homem estaria se passando por policial para se aproximar das vítimas. Ele ainda está foragido.

A polícia afirmou que está tentando localizar o foragido e emitiu um alerta de confinamento domiciliar para moradores da região. Eles foram orientados a não abrirem as portas para agentes sozinhos e a ligar para o 911 para confirmar a identidade de qualquer suposto policial.