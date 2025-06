Conheça as instalações nucleares iranianas na mira de Israel

Israel realizou ataques em vários locais, incluindo Teerã, visando minar o coração do programa nuclear iraniano, criticado pela falta de confiança nas intenções de não proliferação de armas nucleares.O controverso programa nuclear iraniano está no centro dos ataques feitos por Israel na madrugada desta sexta-feira (13/06). Diante das acusações de que estaria buscando desenvolver bombas atômicas, Teerã defende que deseja dominar a tecnologia nuclear para fins pacíficos. Um dia antes do ataque israelense, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) condenou o Irã por violar suas obrigações de não proliferação nuclear pela primeira vez em quase duas décadas. A agência, além de órgãos de inteligência americanos, acreditam que o país persa tenha um programa secreto de armas nucleares, que foi interrompido em 2003. O Irã respondeu de forma desafiadora ao órgão de fiscalização nuclear da ONU, anunciando que abriria uma nova instalação de enriquecimento e modernizaria as centrífugas na usina nuclear de Fordow. As instalações nucleares iranianas foram fortalecidas ao longo de anos, espalhadas por vários locais, algumas em bunkers subterrâneos, tornando mais difícil destruí-las completamente. A agência da ONU diz que Irã dobrou enriquecimento de urânio em três meses. As instalações contam com um concreto reforçado, e algumas das construções subterrâneas estão conectadas por meio de túneis. As principais instalações nucleares do Irã estão em Natanz, Isfahan, Teerã, Bushehr e Arak. Natanz Localizada a cerca de 300 quilômetros ao sul de Teerã, na província de Isfahan, em Natanz fica o principal centro de enriquecimento de urânio no Irã. O local tem centrífugas que enriquecem urânio para fins civis e, potencialmente, militares. A instalação está localizada em bunkers subterrâneos para protegê-la de ataques aéreos. Natanz tem sido alvo de vários atos de sabotagem atribuídos a Israel, incluindo o uso do vírus Stuxnet para atacar os sistemas operacionais, explosões e cortes de energia. O sistema de defesa aérea da instalação teria sido desativado em abril de 2024. A AIEA confirmou em 13 de junho que a instalação de Natanz estava entre os alvos dos recentes ataques israelenses – há imagens de nuvens de fumaça saindo da instalação. Isfahan O Centro de Tecnologia Nuclear na cidade de Isfahan é uma usina de processamento de urânio que prepara o material radioativo para enriquecimento. Aqui, o óxido de urânio, também conhecido como yellowcake, é convertido em tetrafluoreto de urânio (UF4) e hexafluoreto de urânio (UF6). Esse composto químico é usado em centrífugas para o enriquecimento de urânio. Não há indício de que a instalação tenha sido afetada pelos ataques de Israel. Saghand Essa mina de urânio está localizada na região desértica da província de Yazd, a cerca de 200 quilômetros a nordeste da cidade de Yazd. A mina é um dos poucos locais conhecidos de mineração de urânio no Irã e fornece o urânio bruto usado no programa nuclear do país. Bushehr A primeira usina nuclear civil do Irã está localizada na costa do Golfo Pérsico, no sul do Irã, e é usada para gerar eletricidade. Ela não é usada para fins militares e não há relatos de que tenha sido danificada nos ataques desta sexta. Teerã O Reator de Pesquisa de Teerã é uma instalação de pesquisa na capital iraniana, usada principalmente para a produção de radioisótopos médicos que são usados no tratamento do câncer e no diagnóstico da medicina nuclear. O reator desempenhou um papel central durante as negociações do acordo nuclear de 2015, pois poderia ser usado não apenas para fins médicos, mas também potencialmente para aplicações militares se urânio altamente enriquecido fosse usado. Parchin Esta instalação, localizada a cerca de 30 quilômetros a sudeste de Teerã, serve oficialmente como local de testes para armas convencionais e mísseis. No entanto, há relatos que sugerem que atividades relacionadas ao desenvolvimento de armas nucleares também podem estar ocorrendo no local. Karaj Um centro de pesquisa para tecnologias nucleares nas áreas da agricultura e medicina está localizado perto da cidade de Karaj, a cerca de 40 quilômetros a oeste de Teerã. De acordo com relatos, essa instalação também poderia ser usada para a produção e o desenvolvimento de centrífugas para o enriquecimento de urânio. Em junho de 2021, a instalação foi alvo de uma tentativa de sabotagem que, segundo fontes iranianas, não teve sucesso. Qom A Usina de Enriquecimento de Combustível de Fordow está localizada a cerca de 160 quilômetros ao sul de Teerã, perto da cidade de Qom. Ela está instalada numa montanha para protegê-la de ataques aéreos. O local produz urânio altamente enriquecido. Arak Um reator de água pesada na cidade de Arak, cerca de 240 quilômetros a oeste de Teerã, tem potencial para produzir plutônio adequado para a construção de armas nucleares. No entanto, após o acordo nuclear de 2015, o reator foi modificado para evitar esse uso. Autor: Shabnam von Hein