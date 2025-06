Congressista democrata é morta a tiros em meio a clima político tenso nos EUA

Um homem matou a tiros uma congressista estadual democrata e seu marido e feriu outro parlamentar em Minnesota, em um episódio que o governador desse estado do norte dos Estados Unidos classificou como um ataque "por motivações políticas". O ataque ocorreu em meio a profundas divisões políticas nos Estados Unidos e enquanto milhares de pessoas se preparavam para sair às ruas em protesto contra as políticas do presidente republicano, Donald Trump.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O autor dos disparos continua foragido, e foi lançado um operativo de busca, informou a polícia. Trump e a procuradora-geral Pam Bondi condenaram o que chamaram de "violência horrível" e afirmaram que os responsáveis enfrentarão "todo o peso da lei". A deputada estadual Melissa Hortman, ex-presidente da Câmara de Representantes de Minnesota, e seu marido Mark foram assassinados em sua residência próxima a Minneapolis, declarou o governador Tim Walz em uma coletiva de imprensa. Ela será "insubstituível", disse Walz sobre Hortman, de 55 anos e mãe de dois filhos.

O senador estadual John Hoffman e sua esposa Yvette ficaram feridos por disparos, declarou o governador com a voz embargada pela emoção. Acrescentou que as autoridades estão "cautelosamente otimistas" quanto à recuperação do casal. "Este foi um ato de violência política seletiva", declarou Walz, ex-companheiro de chapa da ex-vice-presidente Kamala Harris na eleição presidencial de 2024, vencida por Trump. "O diálogo pacífico é a base da nossa democracia. Não resolvemos nossas diferenças com violência nem à base de tiros", disse Walz.

Drew Evans, superintendente do Departamento de Apreensão Criminal de Minnesota, declarou que Hoffman e sua esposa foram os primeiros alvos dos disparos e que, cerca de 90 minutos depois, enquanto a polícia ainda investigava, Hortman e seu marido foram baleados. O suspeito conseguiu escapar durante uma troca de tiros com agentes próximo à residência de Hortman, informou Evans à imprensa. "Estamos procurando ativamente esse indivíduo neste momento", acrescentou.

Em ambos os casos, as autoridades acreditam que o agressor se passava por um agente da lei, informou a ABC News, citando uma fonte próxima à investigação. Uma manifestação contra Trump prevista para ocorrer em Minnesota, como parte de uma série de protestos marcados para este sábado sob o lema "Sem Reis", foi cancelada depois que a polícia emitiu uma ordem de confinamento enquanto procurava o autor do ataque. No carro do suspeito foi encontrado um "manifesto" com uma lista de congressistas, informaram as forças de segurança.