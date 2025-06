Botafogo estreia no 'grupo da morte' da Copa de Clubes contra Seattle Sounders

Pode não ser o duelo mais aguardado do 'Grupo da Morte' da Copa do Mundo de Clubes, mas é um ótimo prelúdio: o Botafogo, campeão da América, abre o Grupo B neste domingo (15) contra o Seattle Sounders. A partida será em Seattle, no estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos, casa dos Rave Green. A partida começa às 21h locais (23h de Brasília) no Lumen Field, um estádio multiuso com capacidade para mais de 68.000 pessoas.

Embora as atenções provavelmente estejam mais voltadas para os dois europeus que completam a chave, o Paris Saint-Germain, recém-coroado campeão da Champions League e o Atlético de Madrid, esta partida pode antecipar a despedida do time americano. Se perder para o Botafogo, só restará ao Seattle Sounders lutar contra esses dois gigantes. Já o time alvinegro chega embalado após as vitórias recentes e quer garantir os três pontos antes de enfrentar os dois poderosos vindos da Europa. - Reforços para curar decepção - Detentor da Copa Libertadores de 2024, atual campeão brasileiro e recém-classificado para as oitavas de final da Libertadores de 2025, o Botafogo chega com tudo para vencer em sua estreia.

Apesar do bom momento, o time ainda se recupera da decepção de sua participação na Copa Intercontinental do ano passado, quando o mexicano Pachuca o eliminou vencendo por 3 a 0. O meio-campista Gregore, que já jogou pelo Inter Miami e chegou a enfrentar o Seattle Sounders, avalia os riscos. "Já joguei contra eles antes. São um bom time e já venceram o campeonato várias vezes. Temos que estar preparados para a nossa primeira vitória", disse ele.

Os alvinegros reforçaram o elenco para este torneio com o goleiro Christian Loor, o zagueiro Kaio Fernando e Álvaro Montoro no meio de campo. No ataque, contrataram Arthur Cabral e o argentino Joaquín Correa (ex-Inter de Milão). O Botafogo tem alguns de seus atacantes lesionados, mas conta com Igor Jesus, que se despede do clube neste torneio, e o venezuelano Jefferson Savarino à disposição. O Botafogo também está testando o lateral-esquerdo Cuiabano nos treinos.

- "Queremos competir" - O Seattle Sounders sabe jogar contra latino-americanos e venceu a Liga dos Campeões da Concacaf de 2022 sem nenhuma derrota, garantindo assim sua vaga neste torneio de clubes. Mas jogar contra brasileiros é outra história. Eles são talvez um dos times mais sólidos da MLS, tendo já participado do Mundial de Clubes no Marrocos em 2023, em que perdeu por 1 a 0 para o egípcio Al Ahly.