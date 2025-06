Ataque a tiros em Minnesota mata congressista democrata e deixa outro ferido

Um homem matou a tiros a congressista estadual democrata Melissa Hortman e seu marido, além de ferir outro congressista, John Hoffman, e sua esposa em Minnesota, no que o governador deste estado do norte dos Estados Unidos descreveu como ataques "com motivação política".

O ataque ocorreu em meio a profundas divisões políticas nos Estados Unidos e enquanto milhares de pessoas se preparavam para ir às ruas em protesto contra as políticas do presidente republicano, Donald Trump.