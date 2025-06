Verstappen é o mais rápido na 1ª sessão de treinos livres do GP do Canadá de F1

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, realizada nesta sexta-feira (13), no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.

Verstappen, atual tetracampeão mundial, superou por 39 e 82 milésimos os dois carros da Williams, do tailandês Alexander Albon (2º) e do espanhol Carlos Sainz (3º).