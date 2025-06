Único sobrevivente do acidente da Air India relata sua milagrosa salvação

"Tudo aconteceu na minha frente, e nem eu conseguia acreditar como consegui sair vivo de lá", declarou em hindi, do leito de um hospital, à emissora britânica DD News .

O único sobrevivente das 242 pessoas a bordo de um avião com destino a Londres que caiu na cidade indiana de Ahmedabad disse nesta sexta-feira (13) que não consegue explicar como escapou milagrosamente com vida.

O Boeing 787-8 Dreamliner da Air India, que estava carregado com combustível ao decolar para Londres, explodiu como uma bola de fogo na tarde de quinta-feira, logo após a decolagem.

Ramesh, que supostamente estava no assento 11A, foi o único ocupante do avião que sobreviveu. Pelo menos outras 24 pessoas morreram no solo.

Seu irmão também estava no mesmo voo, informou sua família à imprensa no Reino Unido.

"Um minuto após a decolagem (...) senti como se algo tivesse travado. Percebi que algo tinha acontecido e, de repente, as luzes verde e branca do avião se acenderam", contou Ramesh.