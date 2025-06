Trump blinda Washington para desfile militar no dia de seu aniversário

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Esta não é a primeira vez que o republicano enfrenta má condições climáticas: as temperaturas congelantes obrigaram sua posse para o segundo mandato em janeiro a ser realizada em um local fechado e cancelaram um desfile.

É incomum a capital americana receber desfiles militares. Tal acontecimento levará à suspensão de voos, à interrupção da navegação no rio Potomac e a quase 30 quilômetros de cercas pela cidade.

A Casa Branca prometeu que a "celebração histórica" do 250º aniversário da criação do Exército dos EUA será comemorada mesmo com "mudanças" devido ao clima.

"Aconteça o que acontecer, haverá uma celebração histórica de nossos militares", disse à AFP a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly.