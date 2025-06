Trump autoriza fusão das siderúrgicas US Steel e Nippon Steel

O presidente Donald Trump assinou nesta sexta-feira um decreto que autoriza a fusão das gigantes do aço US Steel e Nippon Steel, após as empresas chegarem a um acordo sobre as garantias de segurança nacional dos Estados Unidos.

O acordo encerra uma saga sobre a propriedade de um ativo nacional-chave desde que os dois grupos industriais anunciaram, em 2023, um plano para que a Nippon Steel adquirisse a US Steel por US$ 14 bilhões. A operação foi bloqueada pelo ex-presidente Joe Biden, por se tratar, segundo ele, de um assunto de segurança nacional.