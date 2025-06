Três homens são condenados na França por assassinato ligado a bitcoins

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O crime aconteceu no leste da França e foi cometido com o objetivo de que os envolvidos se apropriassem dos bitcoins da vítima. O tribunal que ditou a sentença fica em Vesoul, leste do país.

O governo francês anunciou em maio uma série de medidas para aumentar a segurança dos atores do setor de criptomoedas e seus associados, alvo de sequestradores há meses.

Mickaël Calabrese, mandante do assassinato do amante Simon Arthuis, foi condenado a 30 anos de reclusão criminal, e os outros dois acusados, a 25 anos de prisão.

Mickaël Calabrese, de 36 anos, Dylan Hoguin, 26, e Benjamin Ardoin, 22, foram reconhecidos culpados de terem assassinado o estudante de 19 anos em Plancher-Bas. Calabrese criou o plano de assassinato depois que seu amante decidiu deixá-lo.