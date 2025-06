Técnico Igor Tudor renova com a Juventus até 2027

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O diretor-geral do clube, Damien Comolli, já havia confirmado a permanência do técnico croata para a próxima temporada, depois de ter conseguido uma vaga na Liga dos Campeões com a quarta colocação no Campeonato Italiano.

Durante um tempo, a Juventus tentou o retorno de Antonio Conte, que decidiu continuar no Napoli após a conquista do 'Scudetto'.

Igor Tudor tem agora como desafio a Copa do Mundo de Clubes, em que a Juventus divide o Grupo G com Manchester City, Al-Ain dos Emirados Árabes Unidos e Wydad Casablanca do Marrocos.

