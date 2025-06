Sirenes soam no norte de Israel

O Exército israelense afirmou que sirenes soaram no norte do país nesta sexta-feira (13), horas depois de Israel lançar uma onda de ataques contra o Irã.

Não ficou imediatamente claro o que acionou as sirenes em diversas comunidades e áreas próximas à fronteira com o Líbano e as Colinas de Golã, anexadas por Israel.