Seis cientistas nucleares morrem em ataque de Israel contra o Irã

"Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Amirhossein Feqhi, Motalleblizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydoun Abbasi foram os cientistas nucleares martirizados no ataque de Israel", anunciou a agência de notícias Tasnim.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mohammad Mehdi Tehranchi era o presidente da Universidade Islâmica Azad do Irã e Fereydoun Abbasi foi diretor da Organização de Energia Atômica do país.

Os ataques desta sexta-feira atingiram múltiplos alvos no Irã, incluindo edifícios residenciais em Teerã, além de uma instalação crucial de enriquecimento nuclear no centro do país.

O chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, e o comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, Mohammad Bagheri, morreram na operação israelense.

Salami era um comandante de alto escalão próximo ao líder supremo iraniano, conhecido por suas diatribes contra Israel e o Ocidente.