Santuário em São Paulo resgata onças-pardas ameaçadas pela urbanização

Com nove espécies silvestres, o Brasil tem a maior diversidade felina do mundo. Todas estão em risco de extinção no país devido à ação humana.

Atualmente, 25 onças-pardas e dez onças-pintadas estão em recuperação no Centro Brasileiro de Conservação de Felinos Neotropicais da Mata Ciliar, em um terreno com área equivalente a 40 campos de futebol, onde também são reabilitados macacos, cachorros-do-mato, lobos-guarás, jaguatiricas e outros animais da região.

"Encontramos ele na pior condição possível, preso em um cabo de aço, e tivemos que anestesiá-lo à distância para tirá-lo de lá", conta a veterinária Cristina Harumi, que participou do resgate, enquanto sutura no centro cirúrgico a ferida aberta pela onça tentando escapar.

- "Perdendo a guerra" -

"A situação é muito crítica: em São Paulo, os animais estão perdendo a guerra contra a urbanização", lamenta Harumi, embora espere ver Barreiro livre outra vez dentro de aproximadamente três meses.

No centro de conservação também há onças-pintadas, que são raras na Mata Atlântica, embora comuns no tráfico ilegal de animais, que flui do Norte do país para o estado de São Paulo.

Com suas nove espécies, "o Brasil possui a maior diversidade de felinos do mundo", segundo a Mata Ciliar, que alerta que todas elas "estão incluídas na lista de animais silvestres em risco de extinção".

No topo da cadeia alimentar, a onça-parda atua como um "bioindicador": sua sobrevivência demonstra que um ambiente é adequado para a vida estável. Seu desaparecimento indicaria o contrário.

