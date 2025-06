Presidente do Irã promete medidas enérgicas contra Israel

A "República Islâmica do Irã dará uma resposta severa, sábia e firme ao regime ocupante", disse Pezeshkian, referindo-se a Israel. Fonte: Associated Press.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse que Teerã "tomará medidas enérgicas" contra Israel, após os ataques lançados contra o país. Em discurso televisionado nesta sexta-feira, 13, Pezeshkian pediu à população iraniana que se una em apoio ao seu governo teocrático.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.