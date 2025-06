O que se sabe sobre os ataques israelenses ao Irã

Israel anunciou nesta sexta-feira (13) que bombardeou as instalações nucleares e militares do Irã e prometeu continuar sua campanha para "alcançar muito mais". Explosões foram ouvidas em Teerã e em uma importante instalação de enriquecimento de urânio. Aqui está o que se sabe até o momento:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora - O que foi atingido? - O Exército israelense afirmou ter mobilizado 200 aeronaves para atacar quase 100 alvos em todo o Irã. Explosões foram relatadas em Teerã, onde a televisão estatal afirmou que incêndios e fumaça foram observados, e em um quartel-general da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, no leste da capital. A emissora de televisão também relatou danos a prédios residenciais e mortes de civis.

Também informou que Natanz, na província central de Isfahan, no Irã, e sede de uma grande usina nuclear, foi atacada "várias vezes". A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) confirmou que Natanz foi uma das instalações nucleares atacadas. Os inspetores informaram que nenhum aumento na radiação nuclear foi detectado na área. Outros ataques foram relatados contra três instalações militares no noroeste do Irã, embora Teerã tenha afirmado que as instalações nucleares de Fordow e Isfahan não foram atingidas.

A imprensa estatal iraniana confirmou as mortes do chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, e do comandante do Estado-Maior, Mohamed Bagheri. Seis cientistas nucleares morreram nos ataques e 50 civis ficaram feridos, incluindo mulheres e crianças. - Por que agora? -

Israel considera a República Islâmica uma ameaça existencial. O país afirma que destruiu as defesas aéreas do Irã no ano passado em retaliação ao lançamento de quase 200 mísseis contra Israel. O ministro da Defesa, Israel Katz, chamou a operação desta sexta-feira de "ataque preventivo".