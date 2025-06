Netanyahu avisa que operação de Israel contra o Irã 'ainda não acabou'

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, avisou nesta sexta-feira, 13, que a operação contra o Irã "ainda não acabou" e que não pode dizer quanto tempo a ofensiva vai durar. Em pronunciamento à nação divulgado nesta sexta, o premiê reforçou compromisso em proteger o país do que chamou de "regime do terror".

O primeiro-ministro assegurou ter informado os americanos do ataque com antecedência. De acordo com ele, a expectativa era de que a operação ocorresse no final de abril, mas a data teve que ser adiada por "várias razões".