Lula defende que ONU assuma parte de financiamento de missão de segurança no Haiti

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu nesta sexta-feira, 13, que a Organização das Nações Unidas (ONU) assuma ao menos parte do financiamento da missão multinacional de segurança no Haiti. Também criticou outros países por agir com "abandono e indiferença" com os haitianos.

A declaração se deu na abertura da reunião da Cúpula Brasil-Caribe, no Itamaraty. Lula recebe chefes de Estado e representantes de 12 países da região.