Israel destruiu parte das maiores centrais nucleares do Irã, mas programa atômico segue de pé

Rafael Grossi, o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, disse ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que o ataque à instalação nuclear perto de Natanz destruiu a unidade de enriquecimento acima do solo, causando contaminação química e radiológica.

Os ataques de Israel ao Irã nesta quinta, 12, e sexta-feira, 13, além de devastarem a cadeia de comando militar do país persa, conseguiram destruir parte das três principais centrais nucleares iranianas: Natanz, Fordo e Isfahan.

As salas subterrâneas em Natanz não foram atingidas, disse Grossi, embora danos ao fornecimento de energia para as salas possam ter danificado as centrífugas lá alojadas.

Ele disse que o Irã relatou também ataques a outras duas centrais. "As autoridades iranianas nos informaram sobre ataques em outras duas instalações, na usina de enriquecimento de combustível de Fordo e Isfahan", onde há uma "usina de conversão de urânio", afirmou.

Os ataques aéreos de Israel causaram graves danos à instalação de enriquecimento de combustível nuclear na cidade central iraniana de Natanz, de acordo com uma revisão de imagens de satélite tiradas antes e depois dos ataques.

As imagens, revisadas pelo jornal The New York Times, mostraram vários prédios e infraestrutura energética crítica destruídos ou fortemente danificados.