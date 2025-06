Israel ataca instalações nucleares do Irã

Menna Zaki e Payam Doost Mohamaddi, com Benoit Finck e Jay Deshmukh em Jerusalém

O premiê garantiu que os bombardeios atingiram "o coração do programa de enriquecimento nuclear do Irã", e de seu programa de mísseis balísticos.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que os ataques contra o Irã vão continuar "tantos dias quanto for necessário".

O ataque ocorre no momento em que as negociações iniciadas em abril entre Estados Unidos e a República Islâmica sobre o programa nuclear iraniano tinham chegado a um impasse.

Israel também fechou seu espaço aéreo, segundo o Ministério do Transporte.

O Irã suspendeu os voos do aeroporto internacional da capital após os bombardeios.

Ele acrescentou que as instalações nucleares iranianas de Natanz foram atacadas. A televisão estatal iraniana, por sua vez, reportou que explosões foram ouvidas no local.

O ministro da Defensa israelense, Israel Katz, anunciou a declaração do estado de emergência diante de uma iminente resposta iraniana.

"Após o ataque preventivo do Estado de Israel contra o Irã, espera-se, no futuro imediato, um ataque com mísseis e drones contra o Estado de Israel e sua população civil", declarou Katz.

Os preços do petróleo dispararam após os bombardeios, ocorridos depois que o presidente americano Donald Trump alertou sobre um possível ataque iraniano e começou a retirar pessoal de seu país no Oriente Médio.