Irã diz que os Estados Unidos são responsáveis por permitir ataque de Israel

O Ministério das Relações Exteriores do Irã disse, em comunicado, que o ataque do Irã ao país, iniciado nesta sexta-feira, 13, não teria ocorrido sem a "coordenação e autorização" do governo dos Estados Unidos.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o país não tem envolvimento na ofensiva e alertou o Irã para não atacar alvos americanos.