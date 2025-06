Irã diz que exercerá direito de autodefesa e fala em 'resposta decisiva' em cartas à ONU e AIEA

O Ministério das Relações Exteriores do Irã classificou como "declaração de guerra" os ataques de Israel contra alvos militares, nucleares e civis no território iraniano. Em cartas enviadas ao Conselho de Segurança das Nações Unidas e à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o governo iraniano pediu reação imediata da comunidade internacional e falou em "autodefesa" e "resposta decisiva" ante ações israelenses.

Em carta ao secretário-geral da ONU e ao presidente do Conselho de Segurança, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Seyed Abbas Araghchi, afirmou que os ataques representam "uma grave violação da soberania e da integridade territorial do Irã" e solicitou uma reunião de emergência no órgão. "O Conselho deve cumprir suas responsabilidades de acordo com a Carta, condenar veementemente esta agressão e tomar medidas imediatas e específicas para responsabilizar o regime israelense", escreveu.