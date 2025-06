Irã desafia ocidente e decide intensificar enriquecimento de urânio

O Irã afirmou que construiu e ativará uma terceira instalação de enriquecimento de urânio, aumentando as tensões com os EUA, seus aliados ocidentais e a ONU, que censurou ontem Teerã por não cumprir suas obrigações com a não proliferação, destinadas a impedir o país de desenvolver uma arma nuclear.

A censura da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), a primeira em 20 anos sobre a não conformidade iraniana, pode justificar o aperto das sanções ao Irã. O regime iraniano criticou a decisão da AIEA em declaração conjunta da chancelaria e da agência nacional de energia atômica. "O Irã não tem escolha a não ser responder a esta resolução política", disseram.