Inter Miami de Messi abre em casa a Copa de Clubes contra o Al Ahly do Egito

Que comece a festa. Jogando em casa, o Inter Miami estreia neste sábado (14) na Copa do Mundo de Clubes da Fifa contra o Al Ahly do Egito, num torneio em que o craque argentino Lionel Messi e seus companheiros tentarão brilhar entre a elite do futebol mundial.

O clube da Flórida, fundado em 2018, viverá outra etapa importante de sua história quando a bola rolar no Hard Rock Stadium, em Miami, a partir das 21h00 (horário de Brasília), diante de 65 mil espectadores.