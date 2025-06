'Índice Pizza' pode ter alertado sobre ataque de Israel ao Irã?

Os pedidos de pizza podem prever crises geopolíticas? Esta é a teoria dos defensores do "índice pizza", que aumentou na noite de quinta-feira (12) quando Israel se preparava para atacar o Irã.

A base para tal previsão é a de que funcionários do Pentágono, do Departamento de Estado e da Casa Branca permanecem em seus escritórios até a madrugada a cada acontecimento importante que envolve os Estados Unidos no cenário internacional.