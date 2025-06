George Russell domina 2ª sessão de treinos livres do GP do Canadá de F1

O piloto britânico George Russell (Mercedes) dominou a segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, disputada nesta sexta-feira (13) no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. Russel marcou o tempo de 1min12s123 e superou em 28 milésimos o também britânico Lando Norris (McLaren). Seu companheiro de Mercedes, o novato italiano Kimi Antonelli, foi o terceiro.

O tailandês Alexander Albon (Williams) terminou em quarto, seguido pelo espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e pelo líder do campeonato de pilotos, o australiano Oscar Piastri (McLaren). O tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull), que horas antes havia sido o mais rápido na primeira sessão, foi apenas o nono colocado, à frente do neo-zelandês Liam Lawson (Racing Bulls), que fechou o Top 10. O espanhol Carlos Sainz (Williams) foi o sétimo, enquanto o heptacampeão Lewis Hamilton foi o oitavo. Seu companheiro de Ferrari, o monegasco Charles Leclerc, não participou da sessão porque os mecânicos da escuderia não conseguiram recuperar seu carro a tempo, após o acidente sofrido no primeiro treino. Por sua vez, o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) melhorou três posições em relação à primeira sessão e terminou em 13º.

Ficou claro que a McLaren estava adotando uma abordagem comedida para o fim de semana, ao testar a asa dianteira e a suspensão atualizadas. Resta saber se a Mercedes, ou alguma outra equipe do grid, representará uma ameaça real às McLaren de Norris e Piastri. Para Russell, que foi pole position no GP do Canadá do ano passado, foi o mais rápido pela primeira vez em um treino livre este ano, em um circuito onde as Ferrari são reverenciadas.

- Pressão na Ferrari - Tudo isso aumentou a pressão sobre a tradicional escuderia italiana e Hamilton, enquanto as especulações aumentam e o chefe da equipe, Fred Vasseur, rebateu histórias "estúpidas" que ameaçavam minar a temporada ferrarista. Russell marcou a volta mais rápida logo no início, antes do canadense Lance Stroll bater no muro na curva 7 e danificar as rodas dianteiras da sua Aston Martin. Seu engenheiro de corrida, Gary Gannon, pediu que ele parasse e estacionasse, encerrando a sessão.

Com as condições melhorando, Norris, com pneus médios, encontrou seu ritmo para chegar à liderança antes de Albon e, em seguida, Russell assumiu o controle, com um tempo oito décimos mais rápido do que o de sua volta da pole position no ano passado. Já Verstappen expressou frustração com a dirigibilidade de sua Red Bull. "O carro está pulando loucamente na traseira", disse ele, uma reclamação semelhante à de Hamilton, que relatou a seu engenheiro pelo rádio que "a traseira continua balançando".