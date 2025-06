Fundação humanitária apoiada pelos EUA em Gaza é um 'fracasso', diz ONU

"Acho justo dizer que é um fracasso do ponto de vista dos princípios humanitários. Eles não estão fazendo o que uma operação humanitária deveria fazer, que é levar ajuda às pessoas onde elas estão", disse Jens Laerke, porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha), em Genebra.

O trabalho da Fundação Humanitária de Gaza (GHF), que distribui alimentos na Faixa de Gaza com o apoio de Israel e dos Estados Unidos em condições frequentemente caóticas, "é um fracasso" do ponto de vista humanitário, denunciou a ONU nesta sexta-feira (13).

A distribuição de alimentos e produtos básicos em Gaza, sob bloqueio israelense e devastada por mais de 20 meses de guerra, é cada vez mais difícil e perigosa, e o território palestino está ameaçado pela fome, segundo as Nações Unidas.

As agências da ONU e as principais ONGs que trabalham em Gaza se recusam a colaborar com a Fundação Humanitária de Gaza, uma organização recém-criada cujo funcionamento é opaco.

Elas acreditam que a GHF militariza a ajuda e não a distribui de forma equitativa por todo o território palestino.

Desde 26 de maio, quando iniciou suas operações de campo, até quinta-feira, a GHF afirma ter distribuído mais de 18 milhões de refeições.