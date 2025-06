Filho de xá pede que iranianos rompam com a República Islâmica

O filho do último xá do Irã pediu nesta sexta-feira (13) às forças de segurança do país que rompam com os clérigos governantes, a fim de derrubar a República Islâmica, após ataques militares israelenses sem precedentes.

Reza Pahlavi responsabilizou o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, por ter "arrastado o Irã para uma guerra" com Israel, e chamou o governo de Teerã de "fraco e dividido".