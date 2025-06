Ex-ministro de Bolsonaro é detido, suspeito de obstrução a julgamento por golpismo

A Polícia Federal deteve nesta sexta-feira (13) um ex-ministro de Jair Bolsonaro suspeito de obstrução ao julgamento do ex-presidente por uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, confirmou uma fonte da investigação.

Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, foi interrogado pela PF, acusado de tentar ajudar o tenente-coronel Mauro Cid, ex-braço direito de Bolsonaro que colabora com o Supremo Tribunal Federal (STF) como delator e também é réu no julgamento pela trama golpista, a fugir do país.