Cúpula dos oceanos de Nice termina com acordos, mas sem financiamento claro

Após reunir cerca de 60 líderes mundiais, a reunião também termina com alertas mais severos contra a mineração em águas profundas.

A cúpula dos oceanos da ONU termina nesta sexta-feira (13) em Nice com progressos na proteção do alto-mar, mas sem promessas claras de financiamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Defensores do meio ambiente e líderes de nações insulares criticam o que consideram retrocessos nos combustíveis fósseis e expressam decepção com a proteção das áreas marinhas.

- "Pé no acelerador" -

Celebrada por todos, a ratificação do tratado sobre o alto-mar por quase 50 países, formalizada na segunda-feira em Nice, aumenta as esperanças de uma rápida entrada em vigor do acordo internacional que visa fortalecer a proteção das águas internacionais (além das 200 milhas náuticas da costa, ou 370 km).

Rebecca Hubbard, da High Seas Alliance, um grupo de 50 ONGs, elogiou o "avanço incrível". No entanto, "precisamos manter o pé no acelerador", alertou, já que o tratado só entrará em vigor 120 dias após o depósito da 60ª ratificação.