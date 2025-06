Crise no Oriente Médio gera divisão no movimento 'MAGA' de Trump nos EUA

Os falcões republicanos apoiaram os ataques de Israel ao Irã, mas a crise força o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a andar na corda bamba devido às fissuras no movimento ultraconservador "Make America Great Again" (MAGA), dividido entre intervencionistas e isolacionistas. Trump, que defende o slogan "America First" (Estados Unidos em primeiro lugar, em tradução livre), concorreu às eleições como um pacificador e declarou, durante a campanha, que acabaria com as guerras no Oriente Médio e na Ucrânia.

Agora, muitos de seus apoiadores observam a ofensiva de Israel como um teste e temem que os EUA sejam arrastados para as hostilidades. O anúncio dos ataques foi aplaudido por Mark Levin, um analista político de direita. "Os iranianos estão a ponto de levar uma surra", declarou. Mas uma parte dos ativistas do movimento MAGA, de Trump, se opõe a esta movimentação, não quer soldados americanos envolvidos e alerta contra demonstrações de apoio a Israel. - "Complicado para Trump" -

"Isto é complicado para Trump, que já prometeu há muito tempo pôr fim às 'guerras eternas' e manter os Estados Unidos longe de imbróglios perigosos no exterior, explicou à AFP o cientista político da Universidade da Virginia Larry Sabato. A base do movimento está dividida. De um lado, há uma forte corrente isolacionista, do outro, uma que incentiva o mandatário a para apoiar Israel. Tucker Carlson, uma voz proeminente da extrema direita americana e ex-apresentador da Fox News, recordou que "Trump fez campanha para a Presidência como um candidato da paz".

"Uma guerra com o Irã representaria uma profunda traição aos seus apoiadores", disse ele na semana passada, alertando que tal conflito poderia "muito facilmente se transformar em uma guerra mundial". O chefe da diplomacia, Marco Rubio, normalmente um falcão da política externa, foi rápido em distanciar os EUA dos ataques "unilaterais" de Israel, que atingiram instalações de enriquecimento de urânio e mataram funcionários de alto escalão iranianos. O próprio Trump insistiu que o Irã não poderia adquirir armas nucleares, mas afirmou, antes dos ataques, que era contra uma ação militar.

Ele parece ter mudado de opinião na sexta-feira, dizendo à ABC que o ataque foi "excelente". Mas isto não agradará a muitos de seus apoiadores. Saagar Enjeti, um apresentador de direita do programa do YouTube Breaking Points, acusou o presidente republicano de decepcionar os isolacionistas do "America First". - "Divididos" -