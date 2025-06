Casamento de Jeff Bezos gera incômodo em Veneza

O nome do fundador da Amazon, Jeff Bezos, apareceu riscado com uma cruz vermelha em um grande cartaz pendurado em um campanário na lagoa de Veneza para protestar contra seu casamento, previsto para o final de junho, constatou a AFP.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Ele não é bem-vindo nem em Veneza nem em nenhum lugar", escreveu no Facebook o coletivo "No Space for Bezos", que pendurou o cartaz, retirado na quinta-feira, e colou vários pôsteres e adesivos convocando uma manifestação contra o evento.

A cidade já foi palco em 2014 do casamento do ator George Clooney e da advogada Amal Alamuddin.

"Veneza é uma cidade viva, não um local que se aluga pelo melhor preço", destacou o grupo nas redes sociais.

O prefeito, Luigi Brugnaro, por sua vez, havia celebrado a decisão do casal de se casar em Veneza e declarou em março ao jornal italiano Corriere della Sera que o casamento geraria benefícios econômicos milionários.