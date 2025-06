Câmara está atenta para garantir retorno de todos os brasileiros que estão em Israel, diz Motta

"Falei há pouco com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que está em Israel, e com o chanceler Mauro Vieira. A Câmara está atenta para garantir a segurança e o retorno de todos que estão em Israel", escreveu o deputado.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a Casa está atento para garantir o retorno dos brasileiros que se encontram em Israel. As declarações foram publicadas na rede social X, nesta sexta-feira, 13.

A mensagem é postada após Israel ter bombardeado o Irã, com explosões ocorridas na madrugada desta sexta, o que elevou o acirramento das tensões no Oriente Médio. O Irã está respondendo os ataques israelenses com drones.