Brasil recebe países do Caribe em busca de acordos antes da COP30

Durante o encontro em Brasília, os países também buscarão acordos sobre a transição energética e a crise de segurança no Haiti.

"Haverá uma declaração (...) fazendo um chamado aos países por mais financiamento climático", declarou à imprensa a embaixadora Gisela Padovan, da Secretaria de América Latina e Caribe.

"É uma mensagem para ser levada à COP30, cujo presidente, André Corrêa do Lago, estará na cúpula", que será realizada no Palácio do Itamaraty, acrescenta.

A COP30 será em novembro em Belém e o Palácio do Planalto destacou a importância dos recursos dos países mais ricos para financiar a transição energética no restante do mundo.

Representantes dos 16 países da Comunidade do Caribe (Caricom) participarão da cúpula desta sexta-feira, juntamente com o presidente da República Dominicana, Luis Abinader, e o vice-presidente de Cuba, Salvador Valdés.