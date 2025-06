Ataques contra o Irã vão continuar por alguns dias ou semanas, diz embaixador de Israel

Os ataques israelenses contra o Irã vão continuar por alguns dias ou semanas, afirmou o embaixador de Israel para a Organização das Nações Unidas (ONU), Danny Danon, em entrevista para a Bloomberg TV na manhã desta sexta-feira, 13. "Mas é difícil estimar o tempo exato ou qual será o resultado", disse.

Danon afirmou que o governo israelense leva a sério as ameaças iranianas de usar mísseis balísticos contra Israel e que acredita na força do país, por isso começaram a preparar a população e fechar embaixadas como medidas de precaução. "Estamos nos preparando para enfrentar ataques fortes e intensos do Irã. Esperamos que a população siga as orientações", pontuou.