Acnur: mundo tem mais de 123 milhões de pessoas deslocadas à força

Com o aumento, a proporção passou a ser de um refugiado para cada 67 pessoas em todo o mundo. Pouco mais de um terço de todas as pessoas deslocadas à força no ano passado eram sudanesas (14,3 milhões), sírias (13,5 milhões), afegãs (10,3 milhões) e ucranianas (8,8 milhões).

Os Estados Unidos aparecem como o país que mais receberam novos pedidos individuais de refúgio no ano passado: 729,1 mil. Em seguida estão Egito, com 433,9 mil pedidos; Alemanha, com 229,8 mil pedidos; Canadá, com 174 mil pedidos; e Espanha, com 167,4 mil pedidos feitos em 2024.

Ainda segundo o documento, crianças respondem por 40% do montante de pessoas deslocadas à força como resultado de perseguição, conflitos, violência, violações de direitos humanos e eventos que perturbaram gravemente a ordem pública.