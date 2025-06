Verstappen chega ao Canadá para bater recordes e evitar problemas

O atual tetracampeão mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen (Red Bull) quer brigar por uma quarta vitória consecutiva no Grande Prêmio do Canadá, um recorde, e afastar a ameaça de suspensão depois do incidente que protagonizou na etapa da Espanha, há duas semanas. Verstappen chega ao circuito Gilles Villeneuve ciente de que, se perder mais um ponto em sua superlicença, estará automaticamente fora do GP da Áustria, no fim de semana de 27 a 29 de junho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Algo que, para seu grande mentor, o assessor da Red Bull Helmut Marko, "seria uma catástrofe". "Ele não tem que fazer nada errado nos próximos dois fins de semana e, claro, será avisado para não fazer nada imprudente", declarou Marko ao portal speedweek.com. O holandês de 27 anos, terceiro colocado no atual campeonato de pilotos (137 pontos), atrás da dupla da McLaren, o australiano Oscar Piastri (186 pontos) e o britânico Lando Norris (176 pontos), foi penalizado no GP da Espanha por provocar um choque com a Mercedes de George Russell. Verstappen admitiu que foi uma ação deliberada que "não deveria ter acontecido" e agora terá que sobreviver a duas corridas sem incidentes antes que os pontos de penalização de sua superlicença sejam reduzidos.

"Barcelona foi decepcionante para nós", reconheceu o tetracampeão. "Apesar de termos dado tudo, a corrida não aconteceu da forma como gostaríamos". "Vamos motivados para o Canadá. O traçado é único, tem algumas zebras antigas e muitas possibilidades de ultrapassagem", disse o holandês. O retorno a um circuito de alta velocidade em que os freios são colocados à prova até o limite pode ser uma boa notícia para Verstappen e a Red Bull, que busca alguma forma de conter os líderes da McLaren na luta pelo título.

- Mercedes e Ferrari tentam engrenar - Mercedes e Ferrari também esperam finalmente engrenar no Canadá, etapa que provavelmente terá o público a favor do piloto da casa, Lance Stroll (Aston Martin), que volta ao padoque depois de passar por cirurgia nos punhos. "É um circuito no qual já tivemos bons resultados e estou realmente ansioso", declarou o diretor técnico da Mercedes, James Allison.

As 'Flechas de Prata' não vencem uma corrida desde o GP de Las Vegas de 2024, enquanto a McLaren, equipe dominante na atualidade, não vence no Canadá desde 2012, quando o heptacampeão mundial Lewis Hamilton conseguiu uma de suas sete vitórias no circuito, um recorde que divide com o lendário Michael Schumacher. A Ferrari, que sempre recebe apoio do apaixonado público canadense, não vence em Montreal desde 2018 e, a julgar pelo desempenho na temporada, precisará de um golpe de sorte para voltar ao degrau mais alto do pódio. No entanto, o traçado do circuito Gilles Villeneuve sempre foi o favorito de Hamilton. Lá, ele conseguiu sua primeira vitória na F1, em 2007.